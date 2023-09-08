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Россиянка заставила 10-летнюю одноклассницу своего сына извиняться, стоя на коленях

Женщина увидела телефон сына в руках его одноклассницы и потребовала извинений

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Depositphotos

В Томской области мать школьника заставила десятилетнюю девочку, взявшую телефон ее сына, просить прощения, встав на колени. Об этом сообщает Life на Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в одной из школ села Кожевниково. 32-летняя родительница пришла забрать из образовательного учреждения своего сына-четвероклассника. В классе она заметила, что в телефон, принадлежащий ее ребенку, играет его одноклассница, тогда мать стала обвинять девочку в том, что она якобы сломала мобильное устройство.

По словам свидетелей, женщина сначала кричала на младшеклассницу, а затем поставила ее на колени и потребовала извинений.

Как уточняется, после встречи с истеричной взрослой у несовершеннолетней развилась тревожная реакция. Врачи квалифицировали последствия пережитого как тяжкий вред здоровью. После чего родители пострадавшей обратились в полицию, а правоохранители затем возбудили уголовное дело в отношении матери школьника.

Теперь женщине, согласно инкриминируемой ей статье, грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее мужчина ударил мальчика на территории школы в селе Томской области и попал на видео.

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