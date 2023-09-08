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В Финляндии разбрасывают вакцину от бешенства на границе с Россией

Yle: в Финляндии разбрасывают с самолета вакцину от бешенства на границе с РФ

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Финляндия начали проводить вакцинацию диких животных от бешенства. Об этом сообщает финское издание Yle.

По информации издания, сброс брикетов со съедобной вакциной осуществляется с самолета вблизи карельского участка российско-финляндской границы в районе Иломантси, а также на южном побережье страны.

Как заявило Агентство пищевой безопасности Финляндии, такая вакцинация позволит предотвратить распространение бешенства в стране. Это заболевание не фиксировалось в Финляндии с 1991 года.

До этого сообщалось, что в деревне Уйско-Чебаркульская на границе с Казахстаном больная бешенством кошка напала на девочку. Инцидент произошел на одном из частных подворий, домашняя кошка набросилась на маленькую девочку. Животное сильно искусало и поцарапало ребенка. Девочку госпитализировали.

Ранее врач рассказала, чем можно заразиться при укусе белки.

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