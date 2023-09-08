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Пьяный таец с пистолетом удерживал россиянку в номере отеля

Нетрезвый таец на Пхукете незаконно удерживал россиянку в номере отеля

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Patong Police

Нетрезвого гражданина Таиланда задержали по подозрению в незаконном удержании россиянки в номере отеля. Об этом сообщает русскоязычный новостной портал «Новости Пхукета».

Как говорится в публикации, таец был задержан местной полицией из-за жалобы на «физическое насилие» в отеле. Прибывшие на место правоохранители обнаружили мужчину «пьяным или под воздействием наркотиков».

«При себе у него был пистолет, в запертой комнате находилась неназванная россиянка», — сказано в сообщении.

До этого «Фонтанка» сообщила, что частный детектив напал на бывшую жену, когда она заходила в номер, а затем связал ее и ушел.

По информации издания, поздним вечером 20 апреля у ресепшн гостиницы на улице Академика Павлова в Петроградском районе Санкт-Петербурга появилась женщина со связанными руками. Она заявила, что ей удалось сбежать от бывшего мужа, который перед этим удерживал ее в номере, а теперь собирается покончить с собой.

Персонал отреагировал на сообщение постоялицы, однако служащие уже нашли лишь тело указанного мужчины, 51-летнего частного детектива. Его обнаружили в другом номере. Детектив лежал на кровати, а дверь в помещение была открыта.

Ранее сообщалось, что мужчина удерживал заложницу в гостиничном номере в Евпатории и угрожал взрывом.

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