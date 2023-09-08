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В Уфе мужчина обманом проник в школу, чтобы пофотографировать девочек под юбкой

Mash: в уфимском лицее заметили взрослого, снимавшего под юбками у школьниц

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Freepik.com

В Уфе задержан мужчина, который делал фото под юбками учениц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Неизвестный устроил фотоохоту на девочек-подростков из лицея №5. Приверженец апскертинга обманул вахтершу и проник в учебное заведение, чтобы поснимать лицеисток под юбкой.

Выбирая интересующих его учениц, он следовал за ними по лестницам с телефоном. Его подозрительное поведение заметила мать одной из школьниц, она обратилась в полицию, и вскоре фотограф был задержан с поличным. В его мобильном устройстве нашли множество снимков, подтвердивших опасения родительницы.

Уже несколько взрослых написали заявления, обвинив задержанного в преступных намерениях в отношении их детей. Делом извращенца будет заниматься Следком.

Ранее приговор вынесли костромскому педофилу, который притворялся девочкой.

До этого в Великобритании к общественным работам приговорили 32-летнего инженера, который фотографировал девушек с помощью устройства, закрепленного на ботинке.

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