На Украине название РФ будут писать заглавными буквами

Министр образования Украины Оксен Лисовой подписал указ, по которому теперь слова «Российская Федерация» необходимо писать с большой буквы. Об этом сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

«Приказываю внести такие изменения: в заголовке, подпунктах 1, 2 пункта 1 слова «российская федерация» заменить словами «Российская Федерация», — сообщил Бужанский.

Ранее мэр города Одесса Геннадий Труханов утверждает, что памятник поэту Александру Пушкину в центре города не следует демонтировать, а участь стоит решать непосредственно самим одесситам. По словам Труханова, Пушкина любят, уважают как украинцы, так и люди во всем мире. Труханов напомнил, что «никакая власть и не императрица Екатерина устанавливала» указанный памятник поэту.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году.

До этого стало известно, что власти Риги снесут памятник Пушкину. По данным издания, это делается в том числе для того, чтобы не допустить собраний возле него на 9 мая.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.