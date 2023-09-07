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В Петербурге полиция задержала женщину за поджог военкомата

Shot: в Петербурге женщина подожгла военкомат и забросала его окна камнями

В Санкт-Петербурге очевидцы вызвали полицию после того, как заметили женщину с горящей бутылкой около двери военкомата. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Выборгском районе и попал на видео. На кадрах заметно, как женщина подошла к комиссариату и подожгла дверь с помощью горючей смеси. После этого петербурженка сняла происходящее на камеру телефона. На вопрос очевидцев о том, зачем она это делает, женщина не ответила.

Спустя некоторое время россиянка подошла к окнам военкомата и стала кидать в них камни.

Женщину задержали очевидцы, после чего вызвали полицию. От поджога здания никто не пострадал. Огонь не успел распространиться дальше двери.

Ранее суд приговорил поджигателя военкомата в Краснодаре к шести годам колонии.

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Поджоги военкоматов в России
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