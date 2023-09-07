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Явка на выборах в ДНР составила 45,43%

Явка на выборах в парламент ДНР после восьми дней голосования составила 45,43%

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Ирина Геращенко/РИА «Новости»

Председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий заявил, что явка на выборах в парламент Донецкой народной республики после восьми дней досрочного голосования составила 45,43%. Об этом сообщает ТАСС.

«На выборах депутатов Народного совета Донецкой народной республики предварительная явка составила 45,43%. Явка на выборы депутатов Донецкого городского совета составила 45,78%», — сказал Высоцкий.

Ранее председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова посчитала правильным решение о применении многодневной формы голосования. Она обратила внимание на первое многодневное голосование во время пандемии коронавируса, когда граждане РФ голосовали по вопросу о внесении поправок в действующую Конституцию страны.

До этого Памфилова заявила, что на членов избирательных комиссий четырех новых регионов РФ оказывается давление. По ее словам, количество негативных сообщений в день не опускается ниже 100.

Выборы в России состоятся в единый день голосования 10 сентября. Планируется проведение выборов высших должностных лиц в 21 субъекте РФ, а также дополнительных выборов депутатов Госдумы по четырем вакантным местам в одномандатных избирательных округах. Кроме того, также назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее ЦИК оценил возможность отложить выборы в новых регионах России.

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