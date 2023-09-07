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В Петербурге не будут проводить парад на 80-летие снятия блокады Ленинграда

В Петербурге отменили парад на 80-летие снятия блокады Ленинграда

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Алексей Даничев/РИА Новости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе отменили военный парад на Дворцовой площади в честь 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

По словам чиновника, соответствующее решение было принято по просьбе Министерства обороны. Он заявил, вместо парада поручено организовать 27 января на Дворцовой площади выставку военной ретро-техники.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект указа о выплате 50 тыс. рублей награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» гражданам.

Проекты указа и постановления о единовременной выплате блокадникам в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады были подготовлены по поручению президента России Владимира Путина.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила власти Германии в национальной сегрегации блокадников Ленинграда.

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