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Экс-замглавы Минцифры РФ Паршина оставили под стражей

Суд в Москве продлил арест бывшего замглавы Минцифры России Паршина

Басманный суд в Москве принял решение продлить арест до 12 декабря экс-заместителю министра цифрового развития России Максиму Паршину по делу о получении особо крупной взятки, передает РИА Новости.

Вместе с ним суд постановил продлить арест бизнесмену Александру Моносову, который также является фигурантом этого дела.

До этого сообщалось, что экс-заместитель Минцифры России Максим Паршин не признает свою вину в получении взятки.

13 июля стало известно, что суд отправил Паршина под домашний арест на два месяца. До этого Басманный суд Москвы отправил под домашний арест взяткодателя Александра Моносова по делу заместителя главы Минцифры о получении взятки в особо крупном размере.

26 июля сообщалось, что Московский городской суд по представлению прокуратуры отправил в СИЗО Паршина.

Бывшего заместителя главы Минцифры задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявлял, что вину чиновника подтверждает большое количество собранных доказательств. По его словам, Паршина задержали 12 июля в момент получения взятки в размере 3,5 млн в ресторане в Москве.

Ранее правоохранители арестовали бывшего сенатора от Рязанской области.

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