В Республике Алтай представят инновационные стратегии и проекты экологического развития

Новые возможности для устойчивого развития, дизайн территорий, туризм на особо охраняемых природных территориях — эти и многие другие темы станут предметом дискуссий экспертов, которые соберутся в конце сентября в Республике Алтай на международном форуме «Эко Алтай. Нить природы», сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс», организатора мероприятия.

В фонде «Росконгресс» уточнили, что форум пройдет на территории внесезонного курорта «Манжерок».

На площадке форума представят экологические инициативы, проекты развития и передовые экологические практики российских регионов.

Ключевым мероприятием форума станет пленарное заседание «От экологии мышления к экологическому суверенитету».

В дискуссиях примут участие представители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти РФ, главы субъектов, представители иностранных государств, а также специалисты природоохранных, научных, образовательных и общественных организаций и экологических сообществ.

По словам заместителя генерального директора фонда «Росконгресс» Игоря Павлова, подготовка к форуму находится на завершающей стадии.

«В этом году мы видим, что форум приобрел значительный экспертный вес. В деловой программе мы старались отразить те вопросы, которые помогут регионам в выстраивании эффективной экологической политики, используя опыт как нашей страны, так и зарубежных коллег», — рассказал Павлов.

Он подчеркнул, что главную идею форума организаторы видят именно в его практической направленности, консолидации новаций и передовых практик в области реализации экологических задач для разных регионов.