В Татарстане перезапустят закрывшуюся онлайн-школу по изучению родного языка

В Татарстане перезапустят онлайн-школу по обучению татарскому языку «Ана теле», которая закрылась в июле 2023 года. Об этом «Реальному времени» рассказал начальник Управления национального образования Министерства образования и науки РТ Ильгиз Халиков.

Проект закрыли из-за того, что иностранная компания ЕF Education, на платформе которой он был создан, ушла с российского рынка. Тестовую версию планируют запустить на отечественной платформе примерно через полгода. Школу будет возрождать одна из самых крупных EdTech-компаний в России Denis' School, которая занимается обучением английскому языку.

«Компания сама вышла к нам с инициативой подготовить импортозамещающий проект, так называемый «Ана теле 2.0». Это в полной мере перезагрузка. Этих ребят мы знали и раньше, когда школа работала на платформе EF Education First, Denis' School занималась его русскоязычным сегментом», — отметил Халиков.

Помимо компьютерного варианта, будет также создана мобильная версия проекта. По мнению эксперта, она позволит увеличить число обучающихся.

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