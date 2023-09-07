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В Татарстане перезапустят закрывшуюся онлайн-школу по изучению родного языка

Онлайн-школу по обучению татарскому языку «Ана теле» вновь откроют в Татарстане

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Depositphotos

В Татарстане перезапустят онлайн-школу по обучению татарскому языку «Ана теле», которая закрылась в июле 2023 года. Об этом «Реальному времени» рассказал начальник Управления национального образования Министерства образования и науки РТ Ильгиз Халиков.

Проект закрыли из-за того, что иностранная компания ЕF Education, на платформе которой он был создан, ушла с российского рынка. Тестовую версию планируют запустить на отечественной платформе примерно через полгода. Школу будет возрождать одна из самых крупных EdTech-компаний в России Denis' School, которая занимается обучением английскому языку.

«Компания сама вышла к нам с инициативой подготовить импортозамещающий проект, так называемый «Ана теле 2.0». Это в полной мере перезагрузка. Этих ребят мы знали и раньше, когда школа работала на платформе EF Education First, Denis' School занималась его русскоязычным сегментом», — отметил Халиков.

Помимо компьютерного варианта, будет также создана мобильная версия проекта. По мнению эксперта, она позволит увеличить число обучающихся.

Накануне глава комитета Госдумы по семье Нина Останина обратилась к молодежной организации «Движение первых» с просьбой изучить опыт Кабардино-Балкарской Республики по адаптации нерусскоязычных детей мигрантов для разработки программы «языкового наставничества» в российских школах.

Ранее стало известно, к репетиторам по каким предметам чаще всего обращаются россияне.

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