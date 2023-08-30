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В Улан-Удэ врачи 20 часов уговаривали родителей дать согласие на удаление аппендицита ребенку

В Бурятии врачам пришлось оперировать ребенка по решению суда

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Unsplash

Хирургам детской республиканской клинической больницы в Бурятии пришлось ждать решения суда, чтобы удалить ребенку аппендицит, его родители отказались подписывать согласие на операцию. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения в Telegram-канале.

Девятилетний мальчик поступил в больницу с подозрением на острый аппендицит. После обследования диагноз подтвердился, требовалось срочное хирургическое вмешательство.

Родители ребенка отказались подписывать согласие на операцию и введение наркоза, заявив, что у сына может возникнуть аллергическая реакция. Состояние мальчика ухудшалось.

«Детской республиканской клинической больнице пришлось срочно обратиться с иском в суд Октябрьского района Улан-Удэ с требованием непрепятствования медицинскому вмешательству в отношении несовершеннолетнего ребенка в интересах его здоровья и жизни», — сообщили в ДРКБ.

Суд удовлетворил заявление больницы, мальчику провели необходимое хирургическое вмешательство лишь спустя 20 часов, аллергической реакции на наркоз не последовало. Ребенок находится в отделении хирургии в удовлетворительным состоянии.

Ранее ростовские врачи провели операцию ребенку, у которого не росли зубы.

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