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Мединский рассказал о разработке единых учебников по истории

Мединский заявил, что в РФ идет разработка учебников по истории для 5–9-х классов

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Работа над созданием единых учебников по истории для учеников с 5-го по 9-й классы сейчас уже осуществляется, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Об этом сообщает ТАСС.

«Коллектив подготовил в стахановские сроки за четыре месяца четыре тома доработанного объединенного учебника истории для старших классов [10-го и 11-го классов]», — добавил Мединский.

По его словам, ведется разработка образовательного курса для учеников 5, 6,7,8 и 9 классов школ РФ. Сроки завершения разработки новых учебников по истории РФ не называются.

До этого историк Владимир Шаповалов утверждал, что в учебнике впервые синхронизирована история России и всеобщая история. Он подчеркивал, что критика, направленная в сторону единого учебника, является абсолютно необоснованной.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

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