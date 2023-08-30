«Пулково» принял три рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы

Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге принял три рейса из-за ограничений на полеты в аэропортах Москвы, передает РИА Новости.

Отмечается, что аэропорт принял рейс авиакомпании Air Algerie, следовавший из Алжира в Шереметьево, рейс Nouvlair Tunisie, следовавший из Монастира во Внуково, и рейс Pegasus Airlines, следовавший из Антальи во Внуково.

Ранее столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также подмосковный Жуковский рано утром 30 августа ограничивали вылеты и прилеты самолетов в целях обеспечения их безопасности.

Отмечается, что 11 пассажирских рейсов были перенаправлены на аэропорты в других регионах.

К 5 утра ограничения на использование воздушного пространства в аэропортах московского узла были сняты, сейчас все они работают штатно, а пассажиры указанных рейсов доставлены к месту назначения.

В Росавиации также заверили, что в период временного ограничения на вылеты и прилеты самолетов их экипажи, а также авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в России создали приложение для прогноза задержек авиарейсов.