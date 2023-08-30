В Воронежской области местные жители заметили на улице обезьяну

В Богучарском муниципальном округе местные жители обратили внимание на обезьяну, «пасущуюся» у дороги. Видеозапись с ней опубликовали «Вести Воронеж» в своем Telegram-канале.

Животное засняли из салона машины в селе Травкино. Оно было привязано, подобно домашнему скоту, веревкой к деревянному колышку и гуляло неподалеку от частных домов. Кому принадлежит обезьяна и почему она оказалась на привязи, не уточняется.

В комментариях подписчики канала возмутились подобным отношением хозяев к животному.

«Мозг у владельца имеется? Это что, коза», «Слов нет», — посетовали подписчики канала.

Ранее на базе отдыха в Ленобласти обезьяна набросилась на ребенка.