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В Приморье назвали последствия новой волны паводков

МЧС: потоп изолировал 21 населенный пункт в Приморье, эвакуированы 1000 жителей

ГУ МЧС по Приморскому краю сообщило, что новая волна паводка изолировала 21 населенный пункт в регионе, из зоны подтопления эвакуированы 1000 жителей. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что особенно тяжелая ситуация сложилась в Хасанском муниципальном округе и Дальнереченском городском округе.
 
«Всего в крае в 17 населенных пунктах на территории 14 муниципальных образований остаются подтопленными 73 жилых дома, 408 придомовых территорий, семь участков дорог, отрезан 21 населенный пункт», — пишет министерство.

По данным МЧС, к ликвидации последствий разгула стихии привлечены 168 единиц техники и более тысячи человек.

До этого стало известно, что 15 населенных пунктов Приморья остались без света из-за мощных осадков. Сотрудники энергокомпании для подачи электричества в пострадавшие населенные пункты района намерены привезти туда дизель-генераторные установки.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.

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Паводки в Приморье
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