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В Башкирии женщина отомстила любимому за измену походом в полицию

Mash Batash: в Башкирии женщину парализовало после ссоры с любимым

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Depositphotos

В Башкортостане мужчина получил срок четыре года после того, как применил силу к своей возлюбленной. Об этом сообщает Mash Batash.

Инцидент произошел в селе Кушнаренково. Во время бытового конфликта живущая с мужчиной россиянка стала отчитывать его за то, что он слишком долго гулял с друзьями. Ее возлюбленному это не понравилось, и он применил физическую силу.

В результате женщину парализовало. После инцидента мужчина пообещал ухаживать за пострадавшей в обмен на молчание. Он был рядом с любимой полтора года, пока не встретил другую женщину. Узнав об этом, россиянка выгнала его из дома и написала заявление в полицию. Правоохранители провели все необходимые мероприятия и осудили фигуранта на условный срок.

Ранее в Башкирии юноша забрался на колесо обозрения, чтобы доказать свою любовь.

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