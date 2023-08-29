Мэр Москвы заявил о готовности столичных школ к новому учебному году

Московские школы полностью готовы к новому учебному году, за парты 1 сентября сядут более 1,1 млн учащихся. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на городском открытом августовском педагогическом совете. В этом году мероприятие проходит на площадке Московского урбанистического форума в Гостином дворе.

Градоначальник отметил, что все городские школы отремонтированы и укомплектованы. Количество районов, где наблюдался дефицит школьных мест, за последний год, по его словам, уменьшилось почти в два раза.

«Будем дальше строить и вводить новые школы», — заверил мэр.

День знаний Собянин назвал волнительным праздником.

«Все волнуются. Родители волнуются, учителя. 1,1 млн школьников, которые пойдут в этом году в московские школы, тоже волнуются. Особенно волнительно первоклашкам, которые впервые открывают двери школы. Девятиклассникам, которые стоят на пороге выбора — продолжать учебу или идти в колледжи. И, конечно, волнуются выпускники школ в преддверии ЕГЭ и шага в настоящую взрослую жизнь», — сказал Сергей Собянин.

Среди задач на новый учебный год градоначальник назвал создание уютной атмосферы в школах, достойное воспитание детей, их хорошую физическую подготовку и качественное образование, которое поможет адаптироваться к меняющимся условиям жизни и новым вызовам.

По мнению мэра, образование Москвы достигло высокого уровня подготовки школьников.

«Мы выигрываем больше 50% золотых медалей на олимпиадах, входим в пятерку лучших образовательных систем мира, и наши школьники увеличили в два раза количество абитуриентов, которые поступают на бюджетные места в ведущие вузы Москвы», — отметил Сергей Собянин.

В заключении он пожелал удачи в новом учебном году детям, их родителям и педагогам. Учителя, которые внесли большой вклад в развитие московского образования, получили благодарственные письма мэра Москвы.