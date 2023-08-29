Пенсионерка из Волгограда заточила бродячих кошек в заваленной мусором квартире

Пенсионерка завалила мусором до потолка квартиру в Волгограде и заперла там без еды и воды бродячих кошек. Об этом сообщает портал V1.RU.

Заваленная мусором квартира пенсионерки находится на Казахской улице. Соседи уже на протяжении нескольких лет жалуются на невыносимый смрад и тараканов — некоторые были вынуждены из-за этого съехать на съемное жилье.

По данным источника, пожилая женщина не реагировала на претензии соседей. Она приглашала к себе мужчин без определенного места жительства и выливала перед подъездом отходы жизнедеятельности.

В какой-то момент пенсионерка покинула жилище и оставила в заваленной хламом квартире принесенных с улицы кошек. Еды и воды для животных она не оставила.

«Мы постоянно слышим, как они там мяукают и уже воют. Когда в квартире пытались перекрыть воду из-за протечки, мы успели их покормить. Но добраться до них не смогли: все завалено мусором», — рассказала одна из соседок.

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