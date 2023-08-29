Собянин рассказал об изменении системы предпрофессиональной подготовки в Москве

Система подготовки специалистов в московских колледжах изменится в этом году. Об этом на городском открытом августовском педагогическом совете в рамках Московского урбанистического форума сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, теперь 70% времени будут занимать практические занятия на базе учебных заведений и тех предприятий, на которые придут работать будущие профессионалы.

«В этом году мы переходим на новую систему профессиональной подготовки учащихся наших колледжей. Переворачиваем, по сути дела, пирамиду, когда теоретические знания уступают практическим и в колледжах 70% времени будет посвящено именно практическим занятиям — на собственной базе, на базе предприятий, на которые учащиеся потом пойдут работать», — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что перед столичными колледжами стоит задача подготовки высокопрофессиональных специалистов в условиях погружения в специфику реальной экономики, а также на основании тех требований, которые предъявляют к сотрудникам работодатели.

Кроме того, с нового учебного года в Москве вводится единая модель предпрофессиональной подготовки в школах. В рамках профминимума в 6-11-х классах каждую неделю по четвергам будут проходить занятия по профориентации. Новый стандарт включает в себя комплексные образовательные программы для каждого класса, профессиональную подготовку в колледжах, проектно-исследовательскую работу в вузах, а также знакомство с будущими работодателями и экспертами отрасли.

«В Москве сложился огромный кластер, есть огромный потенциал для предпрофессиональной подготовки школьников и их предпрофессиональной ориентации. Но наступило время, когда мы должны еще раз осмыслить все, что сделали, стандартизировать процесс. И сделать это, с одной стороны, максимально комфортно для учащихся, чтобы они не получали большую дополнительную нагрузку, но с другой стороны, чтобы они были реально готовы к поступлению в профильные вузы, а может, даже и к получению первичной специальности по тому или иному профилю», — сказал Собянин.