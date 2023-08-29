На Южном Урале задержали мужчину, напавшего с ножом на случайного прохожего

В Южноуральске задержали местного жителя, захотевшего ударить ножом незнакомца. Об этом сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

Инцидент, по данным свидетелей, произошел 28 августа на улице Спортивной. Очевидцы обратились в полицию и рассказали, что неизвестный, вооруженный предметом, похожим на нож, напал на прохожего. Злоумышленник нанес мужчине несколько ударов клинком в грудь и скрылся.

На место прибыли полицейские и оперативно задержали нападавшего, которым оказался 49-летний рецидивист, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемого доставили в отдел внутренних дел, 39-летний пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Правоохранители узнали, что участники уличного происшествия не были знакомы, и задержанный совершил жестокое нападение из хулиганских побуждений.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он находится в изоляторе временного содержания.

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