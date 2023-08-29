Вирусолог рассказал об особенностях новой волны коронавируса

Профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал «Ленте.ру», что вариант коронавируса «эрис» активно вытесняет предыдущие варианты.

По словам эксперта, чтобы вытеснять предыдущие варианты, вирус должен иметь какие-то преимущества — более высокая скорость распространения или меньшая доза, необходимая для заражения.

«Но поскольку каждый раз предполагается, что речь идет именно о первом, получается, что скорость распространения должна быть какой-то невероятной. Либо эволюция идет в сторону меньшей дозы для заражения. Других оснований вытеснения «эрисом» предыдущих вариантов я не вижу», — отметил вирусолог.

Он добавил, что «эрис» не представляет особенной опасности в сравнении с другими вариантами коронавируса. При этом Чепурнов назвал тревожным тот факт, что сезонность вируса, о которой говорили ранее, не прослеживается. Он отметил, что наблюдается достаточно четкая периодичность, которая не связана ни с погодой, ни с сезоном.

До этого иммунолог Николай Крючков призвал россиян сделать прививку от COVID-19 до осени. По его словам, нынешняя вакцина не адаптирована к новым штаммам коронавируса и не поможет избежать заражения, однако убережет от тяжелых последствий.

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.