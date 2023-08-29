Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вирусолог рассказал об особенностях новой волны коронавируса

Вирусолог Чепурнов: новый вариант коронавируса «эрис» вытесняет предыдущие

close
100%
Depositphotos

Профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал «Ленте.ру», что вариант коронавируса «эрис» активно вытесняет предыдущие варианты.

По словам эксперта, чтобы вытеснять предыдущие варианты, вирус должен иметь какие-то преимущества — более высокая скорость распространения или меньшая доза, необходимая для заражения.

«Но поскольку каждый раз предполагается, что речь идет именно о первом, получается, что скорость распространения должна быть какой-то невероятной. Либо эволюция идет в сторону меньшей дозы для заражения. Других оснований вытеснения «эрисом» предыдущих вариантов я не вижу», — отметил вирусолог.

Он добавил, что «эрис» не представляет особенной опасности в сравнении с другими вариантами коронавируса. При этом Чепурнов назвал тревожным тот факт, что сезонность вируса, о которой говорили ранее, не прослеживается. Он отметил, что наблюдается достаточно четкая периодичность, которая не связана ни с погодой, ни с сезоном.

До этого иммунолог Николай Крючков призвал россиян сделать прививку от COVID-19 до осени. По его словам, нынешняя вакцина не адаптирована к новым штаммам коронавируса и не поможет избежать заражения, однако убережет от тяжелых последствий.

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях