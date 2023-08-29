Названа предварительная причина крушения вертолета в Челябинской области

Предварительная причина крушения вертолета Ми-8 в Челябинской области — отказ двигателя, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Вертолет упал в районе поселка Прудный.

По информации Baza, он принадлежал ФСБ и проводил тренировочный полет: пилоты отрабатывали маневр «взлет — посадка».

Telegram-канал 112 в свою очередь сообщает, что очевидцы видели, что перед тем, как упасть, вертолет сильно болтало из стороны в сторону, а затем он «камнем пошел вниз».

Глава Сосновского района, где произошла авария, подтвердила ТАСС информацию о крушении Ми-8.

По имеющимся данным, на борту вертолета находились четыре человека. Shot сообщает, что на месте крушения найдены тела троих человек.

В июле на Алтае разбился вертолет Ми-8 с целителями и нейропсихологами.

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