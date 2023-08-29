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В Австрии пообещали бесплатный проезд по железной дороге за особую татуировку

LADBibel: в Австрии пообещали бесплатный проезд на поезде за тату в стиле проездного

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lgewessler/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Австрии министр климата Леонора Гевесслер предложила людям бесплатный проезд на железнодорожном транспорте в течение года за особую татуировку, пишет LADbible.

Политик добавила, что воспользоваться ее предложением смогут только первые три человека. Татуировка обязательно должна быть выполнена в стиле единого транспортного проездного в Австрии. Однако некоторые люди раскритиковали идею Леоноры и обвинили в саморекламе.

«Это демонстрирует неприемлемый взгляд на человечество со стороны министра правительства», — прокомментировал Хенрике Брандштеттер, член австрийского парламента.

Гевесслер объяснила, что татуировку можно будет сделать на музыкальном фестивале в специальной палатке, в акции могут поучаствовать только те граждане, кому уже исполнилось 18 лет.

Ранее мужчина из США сделал татуировку с тюремным фото Дональда Трампа.

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