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На итальянском острове сложилась критическая ситуация из-за нелегальных мигрантов

SkyTg24: на Лампедузе сложилась критическая ситуация из-за мигрантов

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UNIFIL/AP

На итальянском острове Лампедуза сложилась критическая ситуация из-за рекордного числа нелегальных мигрантов, прибывших на остров из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Об этом сообщает телеканал SkyTg24.

Согласно данным телеканала, за четыре дня на остров прибыли более 7,5 тыс. человек. В центре временного содержания мигрантов расположились 3 593 человека, хотя он рассчитан всего на 400 постояльцев. Сейчас власти пытаются переместить людей в другие центры.

Отмечается, что во вторник с острова планируют вывезти не менее 1500 человек. 600 человек будут доставлены в сицилийский порт Аугуста, еще около 500 мигрантов доставят в Порто-Эмпедокле и почти 450 беженцев — в город Трапани.

«С начала этого года по 28 августа число прибывших по морю людей увеличилось на 103% по сравнению с тем же периодом 2022 года», — поделился председатель Совета министров Италии Альфредо Мантовано.

До этого газета Times писала, что власти Британии хотят выдавать мигрантам GPS-трекеры из-за нехватки мест.

Ранее в Германии заявили, что страна не справляется с потоком мигрантов.

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