Япония будет обсуждать вопрос воды с аварийной АЭС

Японские власти хотят продолжить сотрудничать с Китаем по вопросам, которые представляют общий интерес с целью построения конструктивных отношений, но хотели бы провести ряд встреч в ответ на действия Пекина после начала сброса воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу японского МИД Ёсимасу Хаяси.

«В ноябре прошлого года в отношениях между Японией и Китаем был налажен положительный импульс, и мы хотели бы поддержать его и просим Китай ответственно подходить к данному вопросу», — уточнил японский дипломат.

Как подчеркнул министр иностранных дел Японии, Токио планирует поднять тему со сбросами воды на встрече с представителями Пекина.

«Обе страны должны предпринять усилия в данном направлении», — заключил Хаяси

24 августа текущего года с АЭС «Фукусима-1» начали сбрасывать очищенную воду. Предполагается, что первый этап займет 17 дней, за это время в океан сбросят 7,8 тыс. т воды.

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