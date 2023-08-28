ГосТВ Белоруссии заявило о задержании польского агента

Комитет госбезопасности Белоруссии задержал завербованного Польшей гражданина страны, который поставлял за рубеж информацию военной и оборонной тематик. Об этом сообщил государственный телеканал ОНТ.

Диктор сообщила, что сотрудники комитета госбезопасности заставили провалиться спецслужбы Польши и установили, как Варшава вербует белорусов и какую роль играют посольство и консульства. Отмечается, что операция длилась несколько месяцев.

«Главный герой – завербованный журналист и блогер», – сообщил телеканал.

По данным спецслужб, мужчина несколько лет собирал информацию из отчетов и отправлял ее заказчику. Информация собиралась из разных источников и касалась сфер безопасности, военной и оборонной тематик.

Накануне в Киеве назвали количество попыток покушения на главу украинской разведки.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.