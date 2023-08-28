В Казани отстранили от работы прокуроров, которые смотрели, как ребенок с ДЦП полз по лестнице

В Вахитовском суде Казани организовали проверку после видео с ребенком-инвалидом, которому пришлось ползти по лестнице на заседание. Об этом сообщается в Telegram-канале «Казань с огоньком».

От работы отстранили прокурора центрального аппарата и помощника из районной прокуратуры после того, как в сети появилось видео, как ребенку с ДЦП приходится ползти по лестнице в Вахитовском суде Казани, сотрудники прокуратуры не помогли мальчику спуститься вниз.

Мать ребенка пожаловалась, что подростку каждый раз приходится тратить по 40 минут, чтобы подняться на нужный этаж, так как в здании нет лифтов, при этом сотрудники суда проявляют полное безразличие.

На инцидент отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, омбудсмен обратилась в прокуратуру с требованием проверить действия сотрудников, которые наблюдали за мучениями ребенка.

Резонансное видео появилось в сети несколько дней назад, на кадрах ролика 14-летний мальчик с ДЦП вынужден ползти по лестнице в здании суда, семья судится с исполкомом Казани за жилье, ребенок должен был присутствовать на заседаниях.

Ранее в Челябинской области инвалид ползком добирался в аптеку.