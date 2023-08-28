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В Ростовской области задержали главу полиции одного из районов за взятку в 3 млн рублей

Baza: в Ростовской области задержали главу полиции Миллерово за взятку

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Ростовской области задержали главу полиции города Миллерово, подполковника Олега Пятицкого, который, по версии следствия, мог получить взятку в три миллиона рублей. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, работник правопорядка якобы пообещал «заказчику» спасти сына от тюремного заключения.

«Сотрудники ФСБ и собственной безопасности МВД выяснили, что 25 августа Пятицкий получил от мужчины сразу 3 миллиона рублей — это была плата за «решение вопроса» с уголовным делом его сына», — добавили в Telegram-канале.

Утверждалось, что Пятицкий якобы хотел воспользоваться служебным положением для спасения юноши, которому грозила колония.

«Правоохранители полагают, что 3 миллиона начальник должен был распределить между коллегами и судьями», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что все четыре фигуранта дела о взятка в Белгородской области были задержаны. Мера пресечения избрана им до 30 сентября текущего года.

Ранее бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева задержалиhttp://www.gazeta.ru/social/news/2023/07/21/20919032.shtml по подозрению в получении взятки.

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