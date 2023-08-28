В цеху Курганского метизного завода произошло возгорание

В Кургане пожарные пытаются потушить один из цехов Курганского метизного завода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС РФ.

Инцидент произошел на Автозаводской улице. Вспыхнула крыша цеха термообработки.

По словам собеседника, на данный момент площадь пожара неизвестна, информация уточняется. О пострадавших или разрушениях, связанных с инцидентом, также не сообщается.

Для ликвидации пожара спасатели задействовали 20 человек и пять единиц техники.

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