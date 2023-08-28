Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В цеху Курганского метизного завода произошло возгорание

На Курганском метизном заводе вспыхнул пожар

close
100%
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Кургане пожарные пытаются потушить один из цехов Курганского метизного завода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС РФ.

Инцидент произошел на Автозаводской улице. Вспыхнула крыша цеха термообработки.

По словам собеседника, на данный момент площадь пожара неизвестна, информация уточняется. О пострадавших или разрушениях, связанных с инцидентом, также не сообщается.

Для ликвидации пожара спасатели задействовали 20 человек и пять единиц техники.

Ранее в Петербурге сгорел туристический автобус.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях