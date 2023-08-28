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На Кубани местный житель скинул туристку со стены вниз головой

В Сочи местный житель скинул туристку из Петербурга со стены вниз головой

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Телеграм-канал «Типичный Сочи»

В Сочи конфликт между местным жителем и гостьей города закончился реанимацией для последней. Видео с места ЧП, снятое очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Типичный Сочи».

На кадрах девушка на повышенных тонах ругается с местным жителем и просит, чтобы тот не трогал ее. Из их диалога можно сделать вывод, что конфликт возник из-за шума, который производили туристы. Мужчина вышел на улицу, чтобы «объяснить правила поведения на курорте». Это возмутило девушку, и словесная перепалка переросла в потасовку. В результате сочинец сбросил девушку со стены. Пострадавшая упала головой вниз с нескольких метров и ударилась об асфальт.

Как рассказала мать пострадавшей, инцидент произошел в ночь с 26 на 27 августа на улице Нагорной, 8. По ее словам, девушка получила черепно-мозговую травму. Также женщина сообщила, что пока ее дочь была без сознания, кто-то из прохожих украл ее телефон.

Ранее в Туапсе супруги избили мужчину веслом из-за места на парковке.

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