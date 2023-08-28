Американец нашел потерянное обручальное кольцо спустя 14 лет

Мужчина из США нашел свое обручальное кольцо, потерянное 14 лет назад, пишет издание UPI. Все это время оно пролежало на дне озера.

Как рассказал Майк Кронинг, он потерял обручальное кольцо в 2009 году, когда играл с ребенком и бросил его в воду с берега.

«Когда я бросил его [ребенка], он схватил меня за руку, и мое платиновое обручальное кольцо потерялось», — вспоминает мужчина.

Майк вместе с супругой начали искать ювелирное изделие, используя дайверское оборудование, но обнаружить кольцо так и не удалось.

«Мы искали его в течение многих часов и дней,» — добавил Майк.

Потерянная вещь нашлась спустя 14 лет. Кольцо увидел турист, отдыхавший на том же озере, и передал его в бюро забытых вещей, чьи сотрудники и нашли владельца имущества.

«Я увидел фотографию кольца, оно выглядело точно так же, как мое 14 лет спустя. Оно было окрашено в цвет воды», — поделился Кроннинг.

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