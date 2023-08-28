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Американец нашел потерянное обручальное кольцо спустя 14 лет

UPI: житель США нашел свое обручальное кольцо, потерянное 14 лет назад в озере

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WJFW-TV

Мужчина из США нашел свое обручальное кольцо, потерянное 14 лет назад, пишет издание UPI. Все это время оно пролежало на дне озера.

Как рассказал Майк Кронинг, он потерял обручальное кольцо в 2009 году, когда играл с ребенком и бросил его в воду с берега.

«Когда я бросил его [ребенка], он схватил меня за руку, и мое платиновое обручальное кольцо потерялось», — вспоминает мужчина.

Майк вместе с супругой начали искать ювелирное изделие, используя дайверское оборудование, но обнаружить кольцо так и не удалось.

«Мы искали его в течение многих часов и дней,» — добавил Майк.

Потерянная вещь нашлась спустя 14 лет. Кольцо увидел турист, отдыхавший на том же озере, и передал его в бюро забытых вещей, чьи сотрудники и нашли владельца имущества.

«Я увидел фотографию кольца, оно выглядело точно так же, как мое 14 лет спустя. Оно было окрашено в цвет воды», — поделился Кроннинг.

Ранее британец нашел 500-летнее кольцо с загадочным посланием.

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