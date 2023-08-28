Китаец остался жив после двух ударов молнии по нему за 5 минут

Житель Китая выжил после того, как в него дважды за пять минут ударила молния, пишет Oddity Central.

Как рассказал Лю Нань, когда началась гроза, он был рядом со своим домом, но не успел зайти вовнутрь. Мужчина увидел перед глазами вспышку белого света, а затем потерял сознание и упал на землю. Когда он, едва очнувшись, осознал, что произошло, его снова ослепила вспышка, и он опять упал в обморок.

«Молния снова ударила в меня, когда я лежал на земле», — вспоминает Нань.

Открыв глаза во второй раз, Лю увидел вокруг себя жену и детей, у которых началась паника. По словам мужчины, они понимали, что в него два раза ударила молния, поэтому попросил семью вызвать врачей. В больнице у него зафиксировали ожоги третьей степени на ногах, пояснице и ягодицах.

Доктора добавили, что Лю чудом остался жив, учитывая характер его травм. Сейчас Нань лежит в больнице и долечивает ожоги, после чего будет выписан домой.

Ранее удар молнии спровоцировал пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Японии.