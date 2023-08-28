В Госдуме предложили увеличить материнский капитал до 1 млн рублей

Депутаты Государственной думы от ЛДПР выступили с инициативой об увеличении размера материнского капитала на первого ребенка до 756,7 тыс. рублей, а на второго и третьего — до 1 млн рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий законопроект и пояснительную записку к нему.

«Предлагается внести изменение в ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которому размер МСК с 1 февраля 2024 года составит 756,7 тыс. рублей на первого ребенка и 1 млн рублей — на второго ребенка, а также на третьего ребенка при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло», — сказано в документе.

По мнению парламентариев, данная инициатива позволит создать условия для детского развития, а также окажет положительное влияние на демографическую ситуацию в России.

В августе глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявляла, что в России нужно снять ограничение на использование материнского капитала. По ее мнению, родители могли бы использовать средства, в том числе, для покупки отечественных автомобилей.

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в свою очередь сообщил, что нижняя палата парламента рассмотрит возможность разрешения оплаты образования женщины из средств маткапитала.

Ранее в Госдуме предложили разрешить использование материнского капитала для ремонта квартир.