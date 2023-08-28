Неизвестные открыли стрельбу в отеле Бодрума

В Турции на курорте Бодрум произошла перестрелка. Об этом сообщает Yeni Şafak.

Инцидент произошел на курорте Бодрум ночью. По версии правоохранителей, конфликт произошел между тремя людьми, которые приехали в отель на машине, и еще тремя отдыхающими, находившимися в гостинице на момент нападения. Стрельба вызвала панику у остальных постояльцев.

Правоохранители оперативно прибыли на место вместе со скорой помощью. Трем людям понадобилась помощь медиков, 28-летний мужчина скончался.

«В настоящее время продолжаются работы по поимке скрывшихся подозреваемых», — сообщается в публикации.

По факту произошедшего инициировано масштабное расследование. На данный момент причина конфликта неизвестна.

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