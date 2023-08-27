СК установил личности всех погибших при крушении самолета Пригожина

Следственный комитет России установил личности всех погибших при крушении самолета основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает пресс-служба СК в своем Telegram-канале.

Следователи завершили проведение молекулярно-генетических экспертиз тел 10 погибших в авиакатастрофе.

По результатам экспертиз личности всех установлены — СК подтверждает, что они соответствуют списку в полетном листе.

23 августа принадлежащий Пригожину бизнес-джет, который совершал рейс Москва — Санкт-Петербург, упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Росавиация опубликовала имена людей, находившихся на борту судна, среди которых были сам Пригожин, командиры ЧВК, включая Дмитрия Уткина, а также три члена экипажа. По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование. Также сообщалось, что на борту могла быть заложена бомба.

Президент России Владимир Путин, комментируя гибель главы ЧВК «Вагнер», назвал организатора июньского мятежа «человеком сложной судьбы» и «талантливым бизнесменом», а также отметил, что Пригожин совершал «серьезные ошибки».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина непричастна к падению самолета Пригожина.