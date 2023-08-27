Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СК установил личности всех погибших при крушении самолета Пригожина

СК: экспертиза подтвердила гибель Пригожина при крушении самолета под Тверью

Следственный комитет России установил личности всех погибших при крушении самолета основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает пресс-служба СК в своем Telegram-канале.

Следователи завершили проведение молекулярно-генетических экспертиз тел 10 погибших в авиакатастрофе.

По результатам экспертиз личности всех установлены — СК подтверждает, что они соответствуют списку в полетном листе.

23 августа принадлежащий Пригожину бизнес-джет, который совершал рейс МоскваСанкт-Петербург, упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Росавиация опубликовала имена людей, находившихся на борту судна, среди которых были сам Пригожин, командиры ЧВК, включая Дмитрия Уткина, а также три члена экипажа. По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование. Также сообщалось, что на борту могла быть заложена бомба.

Президент России Владимир Путин, комментируя гибель главы ЧВК «Вагнер», назвал организатора июньского мятежа «человеком сложной судьбы» и «талантливым бизнесменом», а также отметил, что Пригожин совершал «серьезные ошибки».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина непричастна к падению самолета Пригожина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях