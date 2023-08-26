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Очевидец назвал причину пожара в цехе в Дагестане

Очевидец заявил, что причиной пожара в цехе в Дагестане стали газовые баллоны

Житель Дагестана Рустам, ставший очевидцем пожара в цехе в селе Новый Костек, рассказал «Газете.Ru», что на предприятии взорвались газовые баллоны. Он отметил, что во время тушения огня в пожарной машине закончилась вода, поэтому очевидцы встали в цепочку и передавали ведра.

«Пожар был сильный. Как начинался, не видел. А взрыв был, но небольшой. Там газовые баллоны взорвались. Никто не пострадал. Очевидцы очень даже помогали. Когда в пожарной машине вода закончилась, все рядом встали и ведрами из реки ее заполняли. Другая машина поздно приехала. Все равно не хватало воды. Пожарные потушили. Все, что мы могли сделать, это лишь пожарную машину водой заполнять», — сказал он.

Видеозапись пожара в селе Новый Костек опубликовал Telegram-канал «Голос Дагестана». Отмечается, что возгорание произошло в цехе.

Позднее региональное МЧС сообщило, что пожар площадью 200 кв. м. произошел в цехе по производству плитки. Огонь ликвидировали.

Ранее очевидцы рассказали о взрывах во время пожара на складе пиротехники в Кемерове.

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