Лесной пожар начался в Стамбуле, пламя приближается к зданиям

Пожар начался в лесном массиве в Стамбуле, пламя приближается к зданиям. Об этом сообщает газета Hürriyet.

В борьбе с огнем участвует большое число прибывших на место происшествия бригад пожарной охраны, отмечает издание.

Причина возгорания пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что лесной пожар в турецкой провинции Чанаккале продолжался 11 часов.

Огонь долго не удавалось взять под контроль. Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы заявлял, что власти готовятся к наихудшему сценарию развития событий. В тушении пожара участвовали восемь самолетов, 26 вертолетов и около 180 единиц техники. Из 10 населенных пунктов были эвакуированы 1104 человека.

До этого пролив Дарданеллы из-за лесного пожара был закрыт для прохода судов в направлении Мраморного моря.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.