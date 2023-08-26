Россияне рассказали о своих первых телефонах

Почти у 30% россиян первый телефон появился в 20 лет, но большинство обзавелось им еще будучи подростками, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование ретейлеров.

По данным опроса, 18% респондентов ответили, что получили первое мобильное устройство в возрасте 7-10 лет.

У большинства участников исследования девайс появился в подростковом возрасте: 16% заявили, что стали его обладателями в 14-16 лет, 15% — в 11-13 лет, 14% — в 17-19 лет. Подарен первый гаджет был 8% респондентам — тогда им было менее семи лет, говорится в исследовании.

Как ранее сообщал сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд», более половины россиян испытывают дискомфорт, находясь без мобильного телефона.

Согласно исследованию, 54% опрошенных спят с телефоном, 5% сильно нервничают, когда устройства нет рядом, а 46%, придя домой с работы, «где-то бросают» свой мобильный и не волнуются по этому поводу.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.