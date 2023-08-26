Швеция отказалась вводить запрет на сожжение Корана

Власти Швеции не планируют вводить запрет на сожжение религиозных книг вслед за Данией, поскольку это потребует внесения поправок в конституцию королевства. Об этом заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, его слова приводит телеканал SVT.

Накануне министр юстиции Дании Петер Хуммельгор заявил, что правительство страны планирует запретить сожжение религиозных книг.

«Каждая страна, подверженная острым угрозам, выбирает свой собственный способ борьбы с ними», — сказал премьер Швеции.

При этом он подчеркнул, что с большим уважением относится к решению Дании, но поступить по ее примеру для Швеции означало бы внесение поправок в конституцию, поэтому для королевства это не самый подходящий путь.

28 июня стокгольмская полиция разрешила проведение демонстрации с cожжением Корана рядом с мечетью.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что соответствующее решение «законно, но неуместно».

В первый день мусульманского праздника Курбан-байрам мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь и поджег их. При этом за акцией наблюдали около 200 человек.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.