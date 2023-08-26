В России могут создать музей, посвященный спецоперации на Украине

Директор Центрального музея Вооруженных сил РФ (ЦМВС) Александр Никонов заявил ТАСС, что в России может появиться музей, посвященный специальной военной операции (ВСО) на Украине.

По словам Никонова, в настоящее время под эгидой Российского исторического общества происходит сбор материалов, сотрудники музеев ездят в зону боевых действий. Уже было собрано 20 тысяч уникальных предметов по СВО, указал директор ЦМВС.

«Впоследствии приезжают федеральные, муниципальные музеи и берут эти предметы во временное пользование, чтобы делать выставки в своих регионах. Но в будущем будет принято решение передачи на постоянное хранение части собранных предметов. Возможно, будет даже создан музей, посвященный специальной военной операции, борьбе с нацизмом уже в современных условиях», — сказал Никонов.

Он уточнил, что собранные в зоне СВО предметы отправляются в Ростов-на-Дону, откуда они передаются в «Сталинградская битва» в Волгограде.

В декабре 2022 года Министерство культуры поддержало идею открыть по итогам специальной военной операции России на Украине (СВО) музей, посвященный ее героям. Отмечалось, что постоянная выставка будет открыта на базе одного из федеральных музеев.

Ранее спектакль об СВО, отмененный в Пермском крае, поставили в Туле.