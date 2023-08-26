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Балицкий выразил надежду на скорое взятие города Запорожье

Балицкий: город Запорожье присутствует в программе развития области на 10 лет

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Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости заявил, что подконтрольный в настоящее время Украине город Запорожье фигурирует в программе развития Запорожской области на ближайшие 10 лет.

«В программе, конечно, Запорожье фигурирует. Это понятно, что мы рассчитывали и с Запорожьем, и без Запорожья, без города имеется в виду», — сказал он.

Балицкий добавил, что у властей есть стратегия, а остальное зависит от того, как будут действовать военные. При этом он отметил, что в Запорожской области рассчитывают и готовятся к тому, чтобы взять город под контроль.

23 августа Балицкий заявил, что президент Владимир Путин одобрил концепцию 10-летней программы развития региона.

Накануне Балицкий заявил, что местный поселок Работино находится в серой зоне, украинские войска в нем не стоят.

Ранее в Запорожской области заявили, что ВС РФ сбили истребитель ВСУ.

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