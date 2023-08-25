Парк «Зарядье» вновь открыли для посещения после поступления информации о неопознанном предмете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парка.

По данным пресс-службы, опасных предметов не обнаружено.

Ранее в московском парке «Зарядье была объявлена эвакуация. Передвижение по территории парка было ограничено. Полиция попросила посетителей парка покинуть его территорию, а людей в концертном зале — не выходить на улицу.

За последние месяцы в «Зарядье» неоднократно проводили эвакуацию. Так, 22 августа посетителей также попросили покинуть площадку после сообщения о неопознанном устройстве.

20 августа парк временно закрыли из-за обнаружения на его территории неопознанного устройства, посетителей «Зарядья» эвакуировали. Аналогичная ситуация произошла 16 августа.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.