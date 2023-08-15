Открытое горение на АЗС в Махачкале ликвидировано

В Главном управлении МЧС Российской Федерации по Дагестану заявили, что открытое горение на месте взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале было ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС.

«В 01:21 мск — ликвидация открытого горения», — заявили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану заявили, что возгорание после взрыва на автозаправке в Махачкале было локализовано.

Также глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что причины и характер взрыва на автозаправочной станции в Махачкале уточняются, место изначального взрыва находится напротив АЗС.

До этого в МВД Российской Федерации по Дагестану заявили, что две цистерны из восьми взорвались на автозаправке в Махачкале, есть большой риск повторных возгораний.

Ранее стало известно, что прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва на заправке в Махачкале.

Как отмечается, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности на объекте.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».