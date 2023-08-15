При взрыве в Махачкале пострадали 50 человек

В Министерстве здравоохранения Дагестана заявили, что число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 12, пострадали 50 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что, по предварительной информации, на данный момент известно, что 12 человек погибли, из них двое — дети, еще 50 человек пострадали при взрыве на автозаправке.

Там добавили, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в крупных стационарах города, для этого в наличии есть все необходимое, также были направлены дополнительные бригады медиков.

До этого в МВД Российской Федерации по Дагестану заявили, что две цистерны из восьми взорвались на АЗС в Махачкале, есть большой риск повторных возгораний.

Ранее стало известно, что прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва на заправке в Махачкале.

Как отмечается, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности на объекте.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что площадь пожара в Махачкале предварительно составляет 500 квадратных метров, огонь перекинулся с автосервиса на заправку.

В ведомстве отметили, что пожару присвоили повышенный номер сложности.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».