Число пострадавших при взрыве в Махачкале увеличилось до 35

В центре медицины катастроф Дагестана заявили, что количество пострадавших при взрыве на заправке в Махачкале достигло 35, а число погибших — шесть человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По предварительной информации, около 35 пострадавших и шесть погибших, в том числе один ребенок», — заявили в центре.

До этого в МВД Российской Федерации по Дагестану заявили, что две цистерны из восьми взорвались на автозаправке в Махачкале, есть большой риск повторных возгораний.

Ранее стало известно, что прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва на заправке в Махачкале.

Как отмечается, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности на объекте.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что площадь пожара в Махачкале предварительно составляет 500 квадратных метров, огонь перекинулся с автосервиса на заправку.

В ведомстве отметили, что пожару присвоили повышенный номер сложности.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».