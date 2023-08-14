В МВД заявили о повторном риске возгораний на автозаправке в Махачкале

В МВД Российской Федерации по Дагестану заявили, что две цистерны из восьми взорвались на автозаправке в Махачкале, есть большой риск повторных возгораний. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов, несмотря на опасность, рискуют и пытаются пройти на территорию, чтобы помочь пострадавшим. В МВД отметили, что существует большой риск повторных возгораний, из восьми цистерн на автозаправке взорвались только две.

До этого стало известно, что прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва на заправке в Махачкале.

Как отмечается, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности на объекте.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что площадь пожара в Махачкале предварительно составляет 500 квадратных метров, огонь перекинулся с автосервиса на заправку.

В ведомстве отметили, что пожару присвоили повышенный номер сложности.

Накануне в Советском районе Махачкалы после взрыва газа в многоквартирном доме ввели режим ЧС.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».