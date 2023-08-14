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Появились кадры из взорвавшейся на 16-м этаже квартиры в Москве

Shot: очевидцы делятся фото из взорвавшейся в Москве квартиры на 16-м этаже

В сети появились фото из московской квартиры, где взорвался холодильник. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

На кадрах заметно, как часть окна полностью отсутствует. Во время хлопка пострадали и другие элементы рамы. Часть окна уцелела, но стекло треснуло.

Сам инцидент произошел в жилищном комплексе «Лайнер» на Ходынском бульваре. После взрыва на асфальт около дома приземлилась оконная рама из квартиры на 16-м этаже.

Предварительно хлопок произошел из-за фреона в холодильнике. В момент взрыва мастер по ремонту оборудования как раз осматривал технику. Приехавшие на место медики оказали ему необходимую помощь. Кроме специалиста, от взрыва или осколков никто не пострадал.

Ранее в Саратовской области после взрыва в жилом помещении пострадали дети.

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