В Красноярском крае два человека пострадали после нападения на медведя

В Красноярском крае двух мужчин госпитализировали с серьезными травмами после встречи с медведем. Об этом сообщает «Взгляд Инфо» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел недалеко от села Имисское. Трое россиян отправились в лес, где столкнулись с хищником.

По некоторым данным, один из них выстрелил в животное, поэтому оно набросилось на мужчин. По версии самих пострадавших, они пошли в тайгу не на охоту, а за грибами. Ружье они взяли с собой «на всякий случай».

На данный момент у одного из фигурантов поврежден таз, второго госпитализировали с травмами головы и руки. В полиции об инциденте знают. Примут ли правоохранители какие-либо меры в отношении пострадавших, не уточняется.

Ранее пассажиров рейса «Багдад – Дубай» пришлось эвакуировать из-за вырвавшегося из ящика для перевозки медведя.