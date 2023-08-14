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На Западной Украине началось строительство центра для экспорта зерна

«24 канал»: на западе Украины началось строительство центра для экспорта зерна

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Nina Liashonok/Reuters

В селе Горонда Мукачевского района в Закарпатской области Украины начали строительство железнодорожного логистического центра для экспорта зерна в Италию. Об этом сообщает телеканал «24».

«В селе Горонда в Закарпатье построят мультимодальный логистический центр для наращивания экспорта зерновых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство центра ведется при поддержке Италии. Община выделила под него 40 гектаров земли. Уточняется, что в проекте поучаствуют также владельцы итальянских портов.

Предполагается, что из Италии украинское зерно будет экспортироваться далее в другие страны.

До этого сообщалось, что Турция активизировала дипломатическую работу с США, Евросоюзом и Украиной по зерновой сделке в преддверии возможной встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам источника, в преддверии переговоров лидеров России и Турции активизировалась работа по устранению проблем, «стоящих перед реализацией зерновой инициативы».

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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